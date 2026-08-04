Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 04 Ağustos Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genel olarak mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde ise yer yer üzerinde seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.