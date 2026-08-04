Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini kutlayarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik etti.

KAYSERİ (İGFA) - KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere bu önemli başarıda emeği bulunan herkesi tebrik etti. Tatar, Kayseri'nin Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Cumhuriyet'ten günümüze uzanan tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşıyan örnek şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Kayseri temasları kapsamında Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Saat Kulesi ve Kayseri Kalesi'ni gezen, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Ali Dağı eteklerinde yürüyüş yapan Tatar, şehrin tarihi dokusu ile modern belediyecilik yatırımlarını aynı potada buluşturmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Kayseri'nin asırlardır taşa işlenen medeniyet mirasını başarıyla muhafaza ettiğini belirten Tatar, '1200'lerden Selçuklu'nun ihtişamını, Osmanlı'nın zarafetini ve Cumhuriyet'in eserlerini aynı şehir dokusunda buluşturmayı başaran Kayseri; asırlardır taşa işlenen medeniyet mirasını korumayı başarmıştır. Bu kadim mirasın 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanıyla taçlandırılması gurur vericidir' değerlendirmesinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne ilişkin de görüşlerini paylaşan Tatar, 'Millet Bahçesi'nde yürüyüş yaptım, gerçekten gurur duydum. Gastronomi ve mutfak merkezi, cami, yürüyüş yolları ve sosyal yaşam alanlarıyla Kayseri'ye muhteşem bir eser kazandırılmış. Böylesine önemli bir yatırımı şehre kazandıran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanının Kayseri'nin uluslararası kültürel vizyonunu daha da güçlendireceğini belirten Tatar, 'Başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere bu başarıda emeği bulunan herkesi gönülden kutluyorum. 2027 yılının Türk dünyasının birlik, kardeşlik ve ortak kültürel değerlerini daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Tebrikler Kayseri, tebrikler Türk Dünyası' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın değerlendirmeleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirilen kültür, tarih ve şehircilik yatırımlarının uluslararası düzeyde de takdir gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.