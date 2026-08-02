Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, Şeyh Sait anması ve Cumhuriyet’e yönelik ifadelerle ilgili yapılan suç duyurusunda kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki karara tepki gösterdi. Pehlivanoğlu, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Türk Milleti demeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demeye devam edeceğiz.” dedi.



CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMA VURGUSU



Özcan Pehlivanoğlu, kamuoyuna yansıyan karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı söylemlerin sıradanlaştırılmaması gerektiğini ifade etti.



Pehlivanoğlu, “Cumhuriyet rejimini hedef alan açıklamaların ve Şeyh Sait’i öven söylemlerin hukuki ve siyasi açıdan ciddiyetle ele alınması gerekir. Bu konuda takdir Türk milletinindir.” dedi.



KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARINA TEPKİ



Pehlivanoğlu, Diyarbakır’da düzenlenen anma programı ve HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç’in açıklamalarıyla ilgili yapılan suç duyurusunda savcılığın “kovuşturmaya yer yok” kararı vermesinin kamu vicdanında soru işaretleri oluşturduğunu savundu.



“Cumhuriyet’in değerlerine, milletimizin ortak kimliğine ve devletimizin kurucu iradesine yönelik her tartışmada tavrımız nettir. Hukuk kararları elbette kendi mecrasında değerlendirilir; ancak siyasi olarak bu milletin hassasiyetlerini savunmaktan geri durmayacağız.” ifadelerini kullandı.



TÜRK MİLLETİ DEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ



Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, açıklamasının sonunda Cumhuriyet’in ve Türk milletinin ortak değerlerinin korunması gerektiğini belirtti.



Pehlivanoğlu, “Türk Milleti demeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demeye devam edeceğiz. Cumhuriyet’in kurucu iradesini, laikliği ve milletimizin birliğini savunmak bizim için siyasi bir tercih değil, milli bir sorumluluktur.” dedi.