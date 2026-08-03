Bunlar da ilginizi çekebilir

Fındık taban fiyatı en az 360 TL olmalıdır!...

Toprak kaymasının nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'ta bulunan sahil bölgesindeki arazide yaşanan toprak kaymasının ardından ekipler bölgeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükçekmece'de Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak sahil bölgesinde meydana gelen toprak kaymasına ekiplerin müdahale ettiğini açıkladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.