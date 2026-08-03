İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükçekmece'de Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak sahil bölgesinde meydana gelen toprak kaymasına ekiplerin müdahale ettiğini açıkladı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sahil kesiminde toprak kayması meydana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'ta bulunan sahil bölgesindeki arazide yaşanan toprak kaymasının ardından ekipler bölgeye sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Toprak kaymasının nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.