Arnavutköy Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürken, geçtiğimiz sezon U19 Takımı ile elde edilen başarının ardından genç futbolcular A Takım kadrosuna dahil edildi. Altyapıdan yetişen oyunculara forma şansı tanıyan kulüp, gençlere duyduğu güveni yeni sezonda da sürdürürken, Kulüp Başkanı Gökhan Kurt, altyapının kulübün geleceğinin en önemli yapı taşı olduğunu vurguladı.

Arnavutköy Belediyespor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını kendi tesislerinde aralıksız sürdürüyor. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda yeni sezon öncesi tempo her geçen gün artarken, kulübün altyapıya verdiği önem de kadro yapılanmasına yansıdı.

Geçtiğimiz sezon U19 Takımı ile önemli bir başarı elde ederek şampiyonluk yaşayan genç futbolcular, gösterdikleri performansın karşılığını A Takım kadrosuna yükselerek aldı. Altyapıda yetişen oyuncuların profesyonel takım bünyesinde değerlendirilmesiyle Arnavutköy Belediyespor, genç yeteneklere duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.

Antrenmanı takip eden Arnavutköy Belediyespor Kulüp Başkanı Gökhan Kurt, kulübün uzun vadeli başarısının altyapıya yapılan yatırımlardan geçtiğini belirterek, “Geçtiğimiz sezon U19 takımımız önemli bir başarı elde etti. Bizim için asıl gurur verici olan ise bu başarıyı elde eden gençlerimizin bugün A Takım forması giyecek seviyeye ulaşmış olmasıdır. Altyapımızdan yetişen futbolcularımıza güveniyor, onlara fırsat veriyoruz. Arnavutköy Belediyespor’un geleceğini kendi öz kaynaklarımızdan yetişen sporcularla inşa etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarını yüksek motivasyonla sürdüren Arnavutköy Belediyespor’da tecrübeli isimlerle genç futbolcular aynı hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon U19 Takımı’nda gösterdikleri performansla dikkat çeken genç oyuncular, yeni sezonda A Takım forması altında kendilerini gösterme fırsatı bulacak. Arnavutköy Belediyespor, altyapıdan yetişen oyuncularına duyduğu güveni sahaya yansıtırken, gençlere verdiği değerle geleceğin takımını bugünden inşa etmeye ve yeni sezonda başarı hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.