Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Sultan Sazlığı'nın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, 'Bu eşsiz doğa mirasını hep birlikte koruyacağız' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte, Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'a programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile Ovaçiftlik Mahalle Muhtarı Fatih Sarı da eşlik etti.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan ve uluslararası öneme sahip sulak alanlardan biri olan Sultan Sazlığı'nda vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, bölgenin sahip olduğu doğal zenginliklerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Sultan Sazlığı'nın yalnızca Kayseri'nin değil, Türkiye'nin en kıymetli tabiat varlıklarından biri olduğunu belirterek, 'Erciyes'in eteklerinde yer alan, yüzlerce kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı, şehrimizin en önemli doğal değerleri arasında bulunuyor. Bu eşsiz güzelliği korumak, gelecek kuşaklara en sağlıklı şekilde ulaştırmak hepimizin ortak görevidir. Doğal mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Sultan Sazlığı'nın sahip olduğu eşsiz güzelliklerin tanıtımına katkı sunacak çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, Kayseri'nin doğa turizmi potansiyelini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

301 Kuş Türüne Ev Sahipliği Yapıyor

Doğal yaşamın en önemli merkezlerinden biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 301 kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra zengin bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliğiyle de Türkiye'nin en değerli sulak alanları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda mutlak korunması gereken alanlar arasında bulunan Sultan Sazlığı, ekolojik yapısıyla hem bilim dünyasının hem de doğaseverlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.