Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda 13 ilçede bank, piknik masası, çocuk oyun grupları ve spor aletleri kurulumunu sürdürüyor. Çalışmaların son durağı Ula ilçesi oldu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent genelinde kamusal alanların niteliğini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muğla'nın 13 ilçesinde bank, piknik masası, çocuk oyun grupları ve açık alan spor aletleri ihtiyaç duyulan alanlara kazandırıldı.

Çalışmaların son durağı Ula ilçesi oldu. İlçede park, yeşil alan ve dinlenme alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla bank ve çatılı piknik masaları yerleştirildi. Yapılan desteklerle Ula'daki kamusal alanlarda bulunan donatı eksikleri giderilirken, her yaştan vatandaşın rahatlıkla kullanabileceği alanlar oluşturuldu.

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, yapılan çalışmalara ilişkin açıklamasında, özellikle sağlık tesislerinin bulunduğu bölgelerde ciddi bir oturma ihtiyacı olduğunu belirterek, '112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezi çevresinde tedavi için gelen yaşlı vatandaşlarımız ve bölgede görev yapan personelimiz için bu tür donatılara ihtiyaç vardı. Büyükşehir Belediyemize ilettiğimiz taleplerin kısa sürede karşılanmasından memnuniyet duyuyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle talep ettiği çatılı piknik masaları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise çalışmaların vatandaşların doğrudan ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını vurguladı. Ula'da özellikle sağlık tesisleri çevresine yönelik yapılan düzenlemelerin vatandaşlar ve kamu çalışanları için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirten Başkan Aras, 'Katılımcı ve dayanışmacı belediyecilik anlayışımızla Muğla'nın her ilçesinde yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz' dedi.