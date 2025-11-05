Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında 13 ilçedeki 574 muhtara özel yelek dağıtıyor. Bu çalışma ile muhtarların afet ve acil durumlarda daha görünür, güvenli ve koordineli biçimde görev yapmaları sağlanacak.

MUĞLA (İGFA) - Afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki muhtarların afet ve acil durumlarda etkin rol üstlenebilmesi için yeni bir adım attı.Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede görev yapan toplam 574 muhtara özel olarak hazırlanan yelekleri dağıtarak, muhtarların afet anlarında görünürlüklerini artırmayı ve koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

Şu ana kadar Marmaris, Milas ve Yatağan ilçelerinde muhtarlara yelek dağıtımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi bu uygulamayla, il genelindeki muhtarların afet durumlarına daha hazırlıklı ve organize olmalarını amaçlıyor.

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı ve Danişment Muhtarı İlhan Şimşek, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi:'Bugünkü yelek dağıtımı etkinliği Ahmet Başkanımızdan talep ettiğimiz bir şeydi. Olası afet durumlarında muhtarların yardımcı olması için belirgin olması gerektiğini düşünmüştük ve yelek talep etmiştik. Ahmet Başkanımız taleplerimizi geri çevirmedi, zaten her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz.'dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Havva Atabey, yelek dağıtımlarının Başkan Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü belirtirken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kamil Hakan Can, yeleklerin yalnızca bir ekipman değil, aynı zamanda bir dayanışma sembolü olduğunu söyledi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekerek, afet süreçlerinde iş birliğinin güçlenmesinin hayati olduğunu belirterek, 'Muhtarlarımız, yerel yönetimlerin en önemli halkasıdır. Afet gibi olağanüstü durumlarda en hızlıbilgiye ve en doğrudan temas noktasına sahip kişilerdir. Onların sahada görünür, donanımlı ve koordineli biçimde çalışması, vatandaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Muhtarlarımızla birlikte afetlere hazırlıklı, dayanıklı bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.