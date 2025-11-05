SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, su kayıplarının önlenmesi için en etkin teknolojilerin ve tekniklerin tanıtıldığı İstanbul'daki Avrasya Su Fuarı'nda konuştu. Sakallıoğlu, su kayıpları ve kuraklığın tüm idarelerin ortak gündemi olduğunu ifade ederek suyun kaynaktan tüketiciye ulaşana kadar her aşamasına odaklandıklarını ve teknolojiden etkin şekilde faydalandıklarını ifade etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, bu yıl ikincisi İstanbul Bakırköy'de düzenlenen Avrasya Su Fuarı'nda konuştu.

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) tarafından gerçekleştirilen fuarda düzenlenen 9. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu'nda yer alan Sakallıoğlu, su kayıplarının önlenmesine dair geliştirilen son teknoloji ve teknikleri inceleyerek alanında uzman isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir katılımın olduğu fuara Genel Müdür Sakallıoğlu'nun yanı sıra Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Torun, Su Yönetimi Kurucu Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter ve farklı şehirlerin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürleri katıldı.

Firmaların tecrübeli yöneticileriyle istişarelerde bulunan Sakallıoğlu, kuraklığın ve su sıkıntısının Türkiye'nin dört bir yanındaki tümidarelerin ortak sorunu olduğunun altını çizdi.

SU KAYIPLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ

SASKİ Genel Müdürü Sakallıoğlu, uzun yıllardır ülke gündeminde olan su kayıplarının en aza indirilmesi için teknolojinin ve tecrübeli isimlerle istişarenin çok önemli olduğunu söyledi. Kaynakların korunması noktasında geliştirilen yeni uygulamaların da takipçisi olduklarını ifade eden Sakallıoğlu, suyun kaynaktan tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamasına ciddiyetle odaklandıklarını kaydetti.

Genel Müdür Sakallıoğlu,'Şehirlerimizde su kesintilerinin yaşanmaması için yapılması gereken planlı su kaynağı tedariğinin yanı sıra, mevcut kaynaklarımızı korumak ve bu kaynakları kaynaktan nihai kullanıcıya kadar en verimli şekilde ulaştırma süreci için burada çok değerli bilgi iş birliği var. Hepimizin suyun geleceği konusundaki kaygısı ortak' şeklinde konuştu.

Su yönetiminde bilim ve teknolojinin önemine vurgu yapan Genel Müdür Sakallıoğlu, 'Uzun yıllardır ülkemizin gündeminde yer alan su kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmaların artarak devam ettiği bir dönemde, mevcut su kaynaklarının korunması büyük önem taşımaktadır. Şehirlerin görünmeyen kısmı altyapı hatlarının anlık takibi ve suyun yolculuğunun izlenmesi son teknolojik imkanlarla mümkün. Bizim tek kaygımız ve çalışma gayretimiz suyun geleceğiyle ilgilidir' dedi.

Kayıpların önlenmesi için tüm kurumlarla iş birliği halinde olduklarını belirterek,'Şehirlerimizde su kesintilerinin yaşanmaması için yapılması gereken planlı su kaynağı tedariğinin yanı sıra, mevcut kaynaklarımızı korumak ve bu kaynakları kaynaktan nihai kullanıcıya kadar en verimli şekilde ulaştırma süreci için burada çok değerli bir iş birliği var. Malum, ülkemiz şu anda ciddi bir kuraklık sürecinden geçmektedir. İdarelerimizin birçoğu mevcut kaynaklarını artırmak ve su kesintilerine neden olmamak adına çeşitli yatırımlar yapmaktadır. Kaynaklarımızın geleceğini korumak amacıyla geliştirilen yeni uygulamaların ülkemize ve şehirlerimize faydalı olmasını temenni ediyorum' ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcı heyet, fuar alanında stant açan sektörün öncü firmalarının geliştirdiği altyapı sistemlerini inceledi.