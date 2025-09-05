Muğla Planlama Ajansı ( MUPA) gençlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini bilimsel verilerle ortaya koymak amacıyla “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek” Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, 18–29 yaş arası gençlerin eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan kültürel katılıma kadar karşılaştıkları sorunları ortaya koyarken, gençlerin yarısının mutsuz (yüzde 47,8) ve büyük çoğunluğunun geleceğe dair umutsuz (yüzde 60,1) olduğunu gösterdi.MUĞLA (İGFA) - MUPA raporunda, gençlerin eğitim alanında karşılaştığı en büyük sorunun fırsat eşitsizliği (yüzde 31,3) olduğu ortaya kondu. Bu noktada Muğla Büyükşehir Belediyesi; öğrencilere 1 TL ulaşım desteği, kırtasiye yardımı ve kütüphane hizmetleri sunarken, etüt salonlarıyla da gençlerin akademik ve kişisel gelişim süreçlerine katkı sağlıyor.

Raporda, gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılım oranının yüzde 20’nin altında kaldığı görülüyor. Katılımın düşük olmasının başlıca nedeni ise ekonomik yetersizlik (yüzde 51,3) olarak öne çıkıyor. Büyükşehir bu kapsamda; Seydikemer Gençlik Evi ile barınma sorununa çözüm sunarken, Erman Şahin Spor Merkezi de uygun fiyatlı spor olanakları sağlıyor. Ayrıca tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Çim Hokeyi Sahası, genç sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanmasına imkân tanıyor. Büyükşehir Gençlere yönelik hizmetleri daha kapsamlı ve nitelikli şekilde hayata geçirmek amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığını da kurdu.

RAPOR YOL GÖSTERİYOR, ÇALIŞMALAR UMUT OLUYOR

MUPA raporu gençlerin sorunlarını görünür kılarken, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları onlara yeni fırsatlar yaratıyor. Eğitimden ulaşıma, spordan kültüre kadar birçok alandaki yatırımlar, gençlerin geleceğe dair umudunu güçlendiriyor.

MUPA Başkanı Tansu Özcan şunları söyledi: “Gençlerin deneyimlerini ve ihtiyaçlarını görünür kılan bu çalışma, yalnızca bir rapor değil; geleceğe dair yol haritasıdır. Bizler, gençlerin sorunlarına çözüm üretmek için hak temelli ve kapsayıcı politikalar geliştirmeye devam edeceğiz.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bu rapor gençlerimizin sesini duymak, ihtiyaçlarını bilimsel verilerle ortaya koymak için çok kıymetli. MUPA tarafından hazırlanan bu rapor, bundan sonraki süreçte gençlere yönelik projelerimizin şekillenmesinde yol gösterici olacak. Eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan spora kadar her alanda gençlerimizin beklentilerini dikkate alarak yeni adımlar atacağız. Bu raporun ışığında, onların geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz.”