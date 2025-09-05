Muğla Planlama Ajansı ( MUPA) gençlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini bilimsel verilerle ortaya koymak amacıyla “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek” Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

MUĞLA (İGFA) - 18–29 yaş arası gençlerin eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan kültürel katılıma kadar karşılaştıkları sorunları ele alan rapor, gençlerin %47,8’inin mutsuz, %60,1’inin ise geleceğe dair umutsuz olduğunu ortaya koydu.

Raporda en büyük sorun olarak eğitimde fırsat eşitsizliği (%31,3) öne çıkarken, Muğla Büyükşehir Belediyesi bu alanda öğrencilere 1 TL ulaşım desteği, kırtasiye yardımı, kütüphane hizmetleri ve etüt salonlarıyla destek veriyor. Gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılım oranının %20’nin altında kaldığı belirtilen raporda, ekonomik yetersizlik (%51,3) temel engel olarak gösterildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi; Seydikemer Gençlik Evi ile barınma sorununa çözüm sunarken, Erman Şahin Spor Merkezi ve ücretsiz Çim Hokeyi Sahası ile gençlere uygun fiyatlı spor olanakları sağlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasıyla birlikte bu hizmetlerin daha kapsamlı ve nitelikli şekilde sunulması hedefleniyor.

Tansu Özcan: “Gençler İçin Veri Temelli Politikalar Üreteceğiz”

MUPA Başkanı Tansu Özcan şunları söyledi: “Gençlerin deneyimlerini ve ihtiyaçlarını görünür kılan bu çalışma, yalnızca bir rapor değil; geleceğe dair yol haritasıdır. Bizler, gençlerin sorunlarına çözüm üretmek için hak temelli ve kapsayıcı politikalar geliştirmeye devam edeceğiz.”

Başkan Aras: “ MUPA Verileri Gençlik Politikalarında Yol Gösterici Olacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bu rapor gençlerimizin sesini duymak, ihtiyaçlarını bilimsel verilerle ortaya koymak için çok kıymetli. MUPA tarafından hazırlanan bu rapor, bundan sonraki süreçte gençlere yönelik projelerimizin şekillenmesinde yol gösterici olacak. Eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan spora kadar her alanda gençlerimizin beklentilerini dikkate alarak yeni adımlar atacağız. Bu raporun ışığında, onların geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz.”