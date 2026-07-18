Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı yaklaşık 50 takımı ağırlamaya hazırlanıyor. Batman Petrolspor ve Manisa FK'nın kamp sürecinde tesislere verdiği tam not, merkezin ulusal ve uluslararası kulüplerin en önemli kamp destinasyonlarından biri haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor turizmine kazandırdığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin gözde kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor.

Modern spor altyapısı, 1.850 metre rakımın sağladığı yüksek irtifa avantajı ve uluslararası standartlardaki tesisleriyle dikkat çeken merkez, yeni sezonda yaklaşık 40-50 takıma kamp hizmeti sunmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon 30 takımı ağırlayan merkezde bu yıl yoğun bir kamp programı oluşturuldu. Futbol başta olmak üzere birçok branşta profesyonel sporculara hizmet veren tesiste şu ana kadar Kayserispor, Manisa FK, İran U23 Milli Takımı, Batman Petrolspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Pendikspor, Al Hilal Women, Amed Kadın Futbol Takımı ile farklı yaş kategorilerindeki uluslararası ekiplerin kamp planlamaları yapıldı. Takımların konaklamaları ise Library Hotel, Megasaray ve DAS 3917 başta olmak üzere çeşitli tesislerde gerçekleştiriliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Batman Petrolspor, ikinci etap kamp çalışmalarına yüksek tempoda devam ediyor. Sabah ve akşam çift antrenman programıyla çalışan kırmızı-beyazlı ekipte, yeni transferlerin de kısa sürede takıma uyum sağlamasıyla hazırlıklar verimli şekilde sürüyor.

Kamp sürecini değerlendiren Batman Petrolspor Takım Kaptanı Gökhan Karadeniz, çalışma ortamından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Merkezde hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK da Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sunduğu imkânlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 850 metre yükseklikte konumlanan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi; FIFA standartlarında doğal çim futbol sahaları, uluslararası standartlara uygun atletizm pisti, olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, fitness ve kondisyon merkezleri, sağlık ve rehabilitasyon alanları, toplantı ve analiz salonları ile sporcuların ihtiyaç duyduğu tüm imkânları tek çatı altında sunuyor.

Yüksek irtifanın sağladığı fizyolojik avantaj sayesinde sporcuların dayanıklılık, kondisyon ve performans gelişimine katkı sağlayan tesis, dört mevsim boyunca kamp organizasyonları, hazırlık karşılaşmaları, turnuvalar ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri, güçlü spor altyapısı ve uluslararası organizasyon tecrübesiyle spor turizmindeki yükselişini sürdürürken, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi de yeni sezonda 40-50 takım hedefiyle yerli ve yabancı spor kulüplerinin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.