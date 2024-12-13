Pençe Kilit Operasyonu'nda iki yıl önce yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehadetinin ikinci yılında Bursa'nın Mudanya ilçesinde adının yaşatıldığı ilkokul tarafından özel programla anıldı. Program kapsamında ailesi tarafından şehidin ismine kurulan okul kütüphanesi de açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bu yıl eğitime öğretime başlayan Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu bünyesinde kurulan şehidin adını taşıyan 'Şehit Tunahan Yavuz Kütüphanesi' törenle açıldı. Şehit Tunahan Yavuz İlkokul Müdürlüğü tarafından organize edilen programda ilk tören şehidin Mudanya'daki kabri başında gerçekleştirildi.

Şehit Yavuz'un komutanı Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç'ın da katıldığı programa; Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçe protokolü, veliler, öğrenciler ve davetlilerin yanı sıra şehit ailesi Zerrin ve Sadık Yavuz, şehit Binbaşı Ercüment Türkmen'in eşi Çağla Türkmen, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın babası Abdülcebbar İlhan da katıldı.

Şehitlikteki tören sonrasında kütüphane açılışı için Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu'na devam eden anma programında konuşan Okul Müdürü Cafer Narin, öğrencilerimize hem milli manevi şuuru kazandırma, hem de okumanın değerini verme adına şehidin hatırasını yaşatacak olan kütüphanenin bir çok minik yüreğin de ufkunu açacağını söyledi. Müdür Narin, kütüphanenin oluşumuna katkı sağlayan şehidin ailesine teşekkür ederken, aziz şehidin hatırasının bu okul ve kütüphanede sonsuza kadar yaşatılacağını söyledi.

Anma programında şehit Tunahan Yavuz'un sevdiği "Kahramanlık" şiiri de okul öğretmenlerinden Cengiz Ekiz tarafından okundu. Şehit Tunahan Yavuz'un Komando İhtisas Kursu'nu başarıyla bitirdiğinde göğsüne brövesini bizzat kendisinin taktığını ifade eden Ege Ordu Komutanı Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç da, 32 haftalık zorlu bir eğitimin onun fedakarlığının ve vatan sevgisinin bariz bir göstergesi olduğunu söyledi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ise, vatan uğrunda can verip yatan şehitleri unutmayacak ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Konuşmalar sonrasında kütüphanenin kurdele kesimi ardından, Mudanya'da yaşayan yazar Ercan Çalışkan'ın kaleme aldığı şehit Yavuz'un hikayesine de yer verilen “Yollar Kesişince” adlı romanı için imza günü düzenlendi. Romanın ilk baskısının tüm gelirini okul kütüphanesine bağışlayan yazar Çalışkan, düzenlediği imza gününde de elde ettiği geliri okula bağışladı.