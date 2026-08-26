AHESEN, Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmelik düzenlemesinin aile sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe, hemşire ve tıbbi sekreterleri iş riskiyle karşı karşıya bıraktığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yeni düzenlemeyle birlikte ASM'lerde uygulanan gruplandırma sisteminin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini söyledi. Başkan Kandemir, esnek mesainin kaldırılmasının A, B ve C grubu merkezlerde ek personel istihdamını zorlaştırabileceğini, kriterlerin karşılanamaması halinde ek ödeneklerin kesilebileceğini belirtti.

Bu durumun binlerce ebe, hemşire ve tıbbi sekreterin işini kaybetmesine yol açabileceğini ifade eden Dr. Kandemir, 'Ek personel istihdamının sürdürülememesi, aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetin niteliğini ve vatandaşın sağlık hizmetine erişimini olumsuz etkileyebilir' dedi. ASM'lerin yalnızca yeni yönetmelik nedeniyle değil, artan maliyetler nedeniyle de zorlandığını vurgulayan Dr. Kandemir, kira, elektrik, yakıt, sarf malzemeleri ve personel giderlerinin yükseldiğini; buna karşın cari gider ödeneklerinin yetersiz kaldığını kaydetti.

Yeni uygulamanın özellikle Eylül ayında ciddi bir istihdam sorununa dönüşebileceğini belirten AHESEN, Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerini ve ASM çalışanlarını mağdur etmeyecek yeni bir düzenleme talep etti.