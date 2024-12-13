Türkiye genelinde 4 bin 539 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, vatandaşın yüzde 40’ının asgari ücrete zam beklentisi yüzde 25 ile yüzde 50 arasında. Zam oranı yüzde 75 ve üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise toplumun yüzde 35,6’lık bir kesimini kapsıyor.İSTANBUL (İGFA) - Areda Survey araştırma şirketinin araştırmasına göre vatandaşların yüzde 40'ının asgari ücret zam beklentisi yüzde 25 ile 50 arasında olduğu ortaya çıktı.

“Asgari ücret yüzde 75 ve üzerinde olmalı” diyenler en çok (yüzde 43,8 oranında) 55 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ait. Kadınların ise erkeklere oranla zam beklentisi daha yüksek. İşte Türk halkının 2025 asgari ücret zam beklentisi…

“ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 75 ÜZERİNDE ZAM YAPILMALI!”

Ocak 2024’te asgari ücret net olarak yüzde 49,11 oranında artırılarak 17 bin 2 TL’ye çıkarılmıştı. Bu artış önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde yüzlük bir yükselişi ifade ediyordu.

2024 yılının son ayına gelince asgari ücret artışı Türkiye’nin yeniden gündemine geldi.

İşte Türk halkının 2025 asgari ücret zam beklentisi…

Katılımcıların yüzde 35,6’sı ise asgari ücrete yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini düşünüyor. Asgari ücrete yüzde 51 ila yüzde 74 arasında bir zam yapılması gerektiğini düşünenler toplumun yüzde 17,8’ini kapsıyor. Yüzde 25’in altında bir zammın yeterli olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 6,6 olarak araştırmaya yansıyor.

EN YÜKSEK ZAM BEKLENTİSİ HANGİ YAŞ GRUBUNA AİT?

Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin 2025 yılı asgari ücret zammı beklentilerinin farklı olduğu gözlemleniyor. Kadınların yüzde 47’si, yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini düşünürken erkeklerin yüzde 43,6’sı yüzde 25 - yüzde 50 arasında zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

Asgari ücrete gelecek zammın yüzde 75 ve üzerinde olması gerektiğini düşünenler arasında, 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar en yoğun katılıma sahip (Yüzde 43,8). Onu 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar (yüzde 42,2) takip ederken 18-34 yaş aralığındaki gençlerin çoğunluğu (yüzde 38,9’u) asgari ücrete yüzde 25 ila yüzde 50 oranında bir zam olacağı beklentisinde.