Mudanya Belediyesi'nin köylerde ortak kullanılan arazileri satışa çıkarmasına karşı köylülerin tepkisi sürüyor. Köylüler, satışların iptal edilmesini ve arazilerin kooperatiflere devredilmesini talep ediyor.

BURSA (İGFA) - Mudanya'da köylüler, belediye tarafından köylerin ortak kullanımındaki arazilerin satışa çıkarılmasına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Mudanya Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Ekim ayında aldığı kararla ilçe genelindeki köylerde ortak kullanılan alanların satışına oy çokluğuyla onay verilmiş, bu karar köylüler ve üretici örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İlk aşamada 24 parsel için satış kararı alan belediye, 5 köyde yer alan 8 parseli kapsayan toplam 328 bin 583 metrekarelik tarla, çayır ve bahçe vasfındaki araziyi yaklaşık 800 milyon lira bedelle 5 Ocak Pazartesi günü ihaleye çıkarma kararı almıştı.

İhale öncesinde taleplerini bir kez daha dile getirmek isteyen Mudanyalı köylüler, traktörleriyle ilçe merkezine gelerek eylem yaptı. 8 taşınmaz için tepkilerini ortaya koyan çiftçiler, köylerden hareket ettikleri traktörlerle Yıldıztepe'deki belediye binasının önünde oluşturdukları tepki konvoyu ile ilçe merkezi içinden geçerek tepki gösterdi. Köylüler, satış kararından tamamen vazgeçilmesini ve söz konusu arazilerin tarımsal üretim ile köylerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesini isterken, belediye yönetiminin 5 Ocak Pazartesi günü kapalı teklif usulüyle gerçekleştireceği ihaleye ilişkin nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, Mudanya Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısında 803 bin metrekarelik 24 adet tarım arazisinin satış kararı tartışmalı şekilde CHP'lilerin oy çokluğuyla kabul edilmişti. AK Parti, satış kararına 'rekor satış, kamu yararına değil' diyerek sert tepki gösterirken, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, önce bu iddiaları 'Ortada satış yok, karar yok, sadece hazırlık süreci var 'diyerek yanıtlarken, daha sonra da satışların yatırımlar için kaynak oluşturma amacı taşıdığını savunmuştu. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak ise, ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında yaptığı açıklamada, bu satışların yalnızca taşınmaz devri değil, Mudanya'nın geleceğinin de ipotek altına alınması anlamına geldiğini savunarak, yapılacak ihalenin derhal iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.