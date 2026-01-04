Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı ulaştırma verilerini paylaşarak Türkiye'nin modern altyapı yatırımlarıyla şehirler ve vatandaşlar arasındaki bağlantının güçlendiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı ulaştırma verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısının her geçen yıl büyüyerek vatandaşlara güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sunduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Türkiye genelindeki otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyonun üzerinde araç geçişi sağlandı. Bu sayede hem şehirler arası bağlantılar güçlendi hem de vatandaşların günlük ulaşım deneyimi daha güvenli hale geldi. Bakan Uraloğlu, 'Modern altyapı yatırımlarımızla sadece şehirleri değil, gönülleri de birbirine bağlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan ulaşım ağımızı aynı azimle genişletmeye ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.