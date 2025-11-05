Bursa'nın Mudanya ilçesinde iş yerinde eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan M.E.'ye destek amacıyla Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi (KEM) tarafından Bursa Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyenin tüm desteğini sunacağı vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi (KEM) öncülüğünde, iş yerinde eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan M.E.'ye destek olmak için basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama, M.E.'nin tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde yapıldı.

Açıklamaya Mudanya Belediye Başkan Yardımcıları Nisa Kartaltepe ve Av. Sağra Kahraman Sevinç ile birlikte belediye meclis üyeleri, KEM yöneticileri, Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Mudanya Belediye Meclis Üyesi Nilgün Arslanoğlu, KEM olarak M.E.'nin yanında olduklarını belirterek, 'Mağdur her kadının her adımında yanında olacağımızı, kendisine gereken her türlü hukuki ve psikolojik desteği sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız' dedi.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sağra Kahraman Sevinç ise, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece ceza hukuku değil, kamusal sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Başkan Yardımcısı Av. Sevinç, 'Bizim görevimiz, bir şiddet olayı yaşandığında değil, yaşanmadan önce harekete geçmektir. Kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki olarak güçlenmesi için bütüncül bir sistem kurmakta kararlıyız. Hiçbir kadını yalnız bırakmayacağız. Mudanya Belediyesi, kadın yaşamının kutsallığını yalnızca bir değer değil, adaletin temeli olarak görmektedir. Bu anlayışla, kadınların güvenli, eşit ve özgür bir hayat sürebileceği bir Mudanya için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.