Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından 2026 yılının 'Gençlik Yılı' ilan edilmesi kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yılı Arama Konferansı', 100'ü aşkın lise ve üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik Çalıştayı öncesinde yapılan toplantıda, İnegöl'ün geleceğine ilişkin görüş ve öneriler doğrudan gençlerden alındı.

BURSA (İGFA) - İnegöl'de Royal Otel'de düzenlenen programa katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyecilik anlayışlarının merkezinde toplumu anlamanın yer aldığını vurgulayarak, gençlerin fikirlerinin yol gösterici olacağını söyledi.

Burada gençlere seslenen Başkan Taban, katılımcı ve açık bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, 'Sizin fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Bu şehirde yaşayan gençlerin beklentilerini doğrudan sizlerden duymak istiyoruz. Sorgulayın, konuşun, özgüvenli olun. Hatta hata yapmaktan da korkmayın' dedi. İnegöl'ün güçlü bir genç nüfusa sahip olduğunu dile getiren Taban, şehrin ekonomik ve sosyal potansiyelinin gençlerin katkısıyla daha da gelişeceğini ifade etti.

GENÇLİK ÇALIŞTAYI ÖNCESİ YOL HARİTASI

Konferansın, önümüzdeki ay yapılması planlanan Gençlik Çalıştayı'nın içeriğini belirlemek açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. Katılımcı gençler; eğitim, sosyal yaşam, istihdam ve şehir olanaklarına dair görüşlerini paylaşarak çözüm önerileri sundu. Programın organizasyonunda yer alan Yüksel Okşak ise amaçlarının gençlerin sorunlarını doğrudan kendilerinden dinlemek olduğunu belirterek, 'Sorunun gerçek sahipleriyle çözüm üretmek istiyoruz' dedi.

GENÇLERDEN MEMNUNİYET MESAJI

Toplantıya katılan öğrenciler, kendilerine söz verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, fikirlerinin dikkate alınmasının önemli olduğunu vurguladı. Gençler, bu tür organizasyonların İnegöl'ün gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. İnegöl Belediyesi'nin 'Gücümüz Genç' sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, gençlere yönelik projelerin yıl boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.