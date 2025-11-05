İzmit Belediyesi, Tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı'nın çatısını yenileyerek daha dayanıklı, aydınlık ve estetik bir görünüme kavuşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Tepecik Mahallesi'nde yer alan Tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı'nda kapsamlı çatı yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında mevcut oluk sistemi sökülerek yerine daha geniş çelik oluk montajı yapıldı. Mevcut çatının üst kaplama malzemesi kaldırılarak, üzerine oval formda kutu profil montajlandı ve Polikarbonat şeffaf kaplama ile çatı yeniden düzenlendi. Ayrıca çatı yan kısımlarında kalan alanların yalıtımı baştan yapılarak yapının dayanıklılığı artırıldı.

Eski çatı sisteminde bulunan çelik profiller ve yüzeylerin tamamı boyanarak hem daha estetik hem de daha ferah bir görünüm kazandırıldı. Bunun yanı sıra, çatı altındaki aydınlatma sistemi de yenilenerek, tava sistemi montajı ile modern armatürler yerleştirildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, yapılan çalışmalarla birlikte Tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı'nın hem tarihi dokusunu koruyarak hem de daha işlevsel bir hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.