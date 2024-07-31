Bursa'nın Mudanya ilçesinde gün yüzüne çıkarılma çalışmaları süren Myrleia Antik Kenti, değerleriyle geleceğe taşınıyor.BURSA (İGFA) - Myrleia Antik Kenti mozaiklerinin korunması ve geleceğe taşınması için başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kazı alanını genişleterek, eserleri ziyarete açacaklarını söyledi.

“KAZI ALANINI GENİŞLETİP, ZİYARETE AÇACAĞIZ”

2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni geleceğe kazandırma hedefi doğrultusunda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Başkan Dalgıç, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan ve üzerinde çiçek işlemeleri bulunan mozaiklerin restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Çalışmalarla ilgili yerinde bilgiler alan Başkan Dalgıç, Myrleia Antik Kenti’nin Türkiye ve Dünya tarihi için çok önemli bir değer olduğuna vurgu yaptı.

Myrleia Antik Kenti'ni değerleriyle geleceğe taşıyoruz! pic.twitter.com/jswd3QXLnH— Deniz Dalgıç (@denizdalgic) July 31, 2024

Myrleia Antik Kenti’nde restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan mozaik zemin döşemelerinin her yıl düzenli olarak bakımının yapılarak korunacağını söyleyen Başkan Dalgıç, “Kazı alanını genişleterek gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ortaya çıkan eserleri ziyarete açarak, Myrleia Antik Kenti’ni insanımızla buluşturmak, ülkemiz turizmine ve geleceğe kazandırmak istiyoruz. Bu bağlamda elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.