Bursa'da Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik 'Bitki Koruma Ürünleri Yetkilendirilmiş Üretici Uygulama Belgesi' eğitimi düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Programda Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli konu sorumlusu personel tarafından bilgilendirme yapıldı. Mudanya İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'ndaki eğitim, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Programda, 13 Aralık 2025 tarihli ve 33106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 12 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren 'Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satışı ile Depolanması Hakkında Yönetmelik' ile 'Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik' hakkında üreticilere kapsamlı bilgi verildi.

Eğitim kapsamında ayrıca BKÜ Uygulayıcı Belgesi, B-Reçete ve E-ÜKD uygulamaları hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. Üreticilerin kendi adlarına kayıtlı arazilerde zirai mücadele faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetkili bayilerden ürün temini, tutulması gereken kayıtlar ve uygulama süreçleri anlatıldı.

Programda, bitki koruma ürünlerini uygulayan kişilerin görev ve sorumlulukları ile uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar ve güvenlik tedbirleri de ele alındı.

Eğitim, üreticilerin yeni sistem ve uygulamalarla ilgili sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.