BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda özel eğitim alanında farkındalık ve mesleki gelişimi artırmaya yönelik bir seminer gerçekleştirildi. Seminere, HEM Müdürü Dr. İrfan Bülbül'ün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun da katılım sağladı. Programda, özel eğitimin önemi, uygulama süreçleri ve güncel yaklaşımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Eğitimcilere yönelik düzenlenen seminerde, özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar tartışılırken, katılımcıların bilgi ve deneyim paylaşımı yapmalarına fırsat tanındı.

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.