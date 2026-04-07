Gebze Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda öğrencilerin yoğun katılımıyla çevre bilincini artırmaya yönelik bir etkinlik düzenledi. Ülkem İlkokulu ve Beylikbağı İlkokulu'ndan toplam 130 öğrencinin katıldığı programda, sıfır atık bilinci uygulamalı etkinliklerle pekiştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sıfır atık anlayışının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, 'Doğayı korumak bir tercih değil, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Bugün burada çocuklarımızla birlikte attığımız her adım, yarının daha yaşanabilir dünyasının temelini oluşturuyor' dedi.

Başkan Büyükgöz, konuşmasının ardından etkinliğe katılan okullara katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim etti. Düzenlenen 'Atık Malzemelerden Kukla Yapımı Yarışması'nın kazananlarına ödülleri verildi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin getirdiği ambalaj atıkları mobil atık getirme aracında teslim alınırken, çevreye duyarlı davranışları karşılığında öğrencilere yemek fişleri hediye edildi.

5R İSTASYONLARI VE ETKİNLİK FİNALİ

Öğrenciler, 5R sıfır atık kuralının anlatıldığı istasyonlarda düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak hem öğrendi hem eğlendi. Programın sonunda öğrenciler, kendilerine verilen yemek fişleriyle Güzide İçten +1 Kafe'de ağırlanarak günün yorgunluğunu keyifli bir şekilde attı.