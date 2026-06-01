Maltepe Belediyesi, çocukları geleceğin dünyasına hazırlamaya devam ediyor. Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz robotik kodlama atölyesinde, Maltepeli minikler ilk kodlarını yazarak teknoloji dünyasına heyecan dolu bir adım attı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesindeki atölyenin en özel yanı ise tam bir 'akran dayanışması' ve bilgi aktarımı köprüsü kurması oldu.

Dünyanın en prestijli robotik yarışmalarından biri olan First Robotics Competition (FRC) Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Özel Kartal Bahçeşehir Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, bu kez kürsüye öğretmen olarak çıktı. Liseli gençler, kazandıkları büyük deneyimleri ve teknik bilgileri Maltepeli 7-9 yaş aralığındaki kardeşleriyle paylaştı.

Atölye boyunca heyecanları gözlerinden okunan küçük katılımcılar, liseli abilerinden ve ablalarından aldıkları destekle ilk programlarını oluşturdu. Kendi robotlarını tasarlayan çocuklar; motorlar ve sensörler yardımıyla robotlara nasıl gelişmiş davranışlar ve işlevler kazandırılacağını uygulamalı olarak deneyimledi.