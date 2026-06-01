Keçiören Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde belediye personeline yönelik 'Protokol ve Nezaket Kuralları ile Ast Üst İlişkileri' eğitimi düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında, kurumsal iletişimde protokol kurallarının önemi ve kamu kurumlarında iletişim kültürü ele alındı.

Personelin kurumsal farkındalığını artırmak ve hizmet kalitesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuran Savaştan Akdoğan tarafından verildi.

Eğitim kapsamında kamusal alanda protokol yönetimi ve davranış kuralları, protokolün temel ilkeleri, ast üst ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile kıyafet kuralları hakkında bilgiler paylaşıldı. Kurum içi iletişimde nezaketin ve doğru protokol uygulamalarının önemine değinilen programda, personelin mesleki gelişimine katkı sağlayacak örnekler aktarıldı.