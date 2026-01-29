Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak ve Hatay'daki deprem konutlarının açılışını yapmak üzere Türkiye'ye geldi.

ANKARA (İGFA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreni düzenlendi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı'nın da yapılacağı ziyaret kapsamında, karşılama ardından ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için atılacak adımların detaylı şekilde ele alınması bekleniyor. İlişkilerin zeminine katkı sağlayacak bir dizi belgelerin imzalanması planlanıyor. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2016854908197081372

Ziyaret kapsamında, 2023 Şubat'ında Türkiye'de yaşanan depremin ardından Özbekistan'ın desteğiyle Hatay'da inşa edilen konutların açılışı da canlı bağlantıyla saat 17.30'da gerçekleştirilecek. Bu resmi ziyaret, Türkiye ve Özbekistan arasındaki stratejik iş birliğinin pekiştirilmesi ve dayanışma örneğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.