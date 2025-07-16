Mudanya Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde BUDO İskelesi’nden başlayan bayrak yürüyüşü ve Mütareke Meydanı’ndaki anma programıyla şehitleri andı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kaymakamlık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıl dönümünde Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü düzenledi.

BUDO İskelesi önünden başlayan yürüyüş, dev Türk bayrakları eşliğinde sahil boyunca yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, mehteran takımı marşlarla coşkuyu artırdı.

Yürüyüş sonrasında Mütareke Meydanı’nda anma programı düzenlenirken, aziz şehitler dualarla yâd edildi. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, milli iradenin gücünü bir kez daha vurgularken, “Unutmadık, unutturmayacağız” mesajıyla, 15 Temmuz ruhunun canlı tutulacağını yineledi.

Saat 00.13'ü gösterdiğinde Mudanya'daki camilerden sela sesleri yükseldi.