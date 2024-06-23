Türkiye’nin ilk sivil bandosu olan, 100 yıllık geçmişe sahip ve 2014 yılına kadar belediye uhdesindeki Mudanya Bandosu'na yönelik "ilçe bandosunun kapatıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Dernek, sosyal medya hesabından sitemkâr içerikli teşekkür paylaşımında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçmişi 100 yıllık olan 2016 yılından bu yana "Mudanya İlçe Bandosu ve Mehteri Kurma, Yaşatma ve Geliştirme Derneği" adıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin ilk sivil bandosuna yönelik iddialara ilişkin açıklama Mudanya Belediyesi'nden geldi.

"BELEDİYE OLARAK KAPATMA YETKİMİZ YOK!"

Mudanya Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar ekipman ve malzeme sağladığı ve tüm süreçlerde destek verdiği dernekten sadece hizmet alımı yapıldığını ve belediyenin bandoyu 'kapatma' yetkisinin bulunmadığının altı çizildi.

"SABİT DEĞİL, ETKİNLİK TEMELLİ HİZMET ALIMI YAPILACAK"

Belediye, söz konusu dernek ile yapılmış olan yıllık 900 bin lira tutarlı 'hizmet alımı' sözleşmesinin içinde bulunulan ekonomik durum ve tasarruf tedbirleri genelgesi dolayısıyla karşılıklı feshedildiğini belirtti. Açıklamada, belediye olarak dernek ile sürekli ve sabit bedelli bir sözleşme yerine 'etkinlik temelli hizmet alımı' yöntemiyle çalışılmaya devam edileceği kararı alındığı kaydedildi.

DERNEKTEN SİTEMKÂR TEŞEKKÜR

Bu arada Mudanya İlçe Bandosu ve Mehteri Kurma, Yaşatma ve Geliştirme Derneği ise sosyal medya hesabından sitemkâr bir paylaşımda bulunarak teşekkür etti. Dernek, 21 Haziran Cuma günü yaptığı paylaşımında, belediyenin yaşadığı ekonomik sorunlar dolayısıyla sözleşmesinin feshedilerek kapatıldığını öne sürmüştü. Son yaptığı sitemkar içerikli teşekkür paylaşımında ise, "Kendisini gönül bağı ile belediyeye ve bandoya ait hisseden bizleri belediyenin uhdesinde olmadığımızı öğrenmek ziyadesiyle üzmüştür. 30 kişiden oluşan her yaş grubundan üyesi olan emekli çalışan müzisyenlere aylık 2-3 bin lira ücret ödenen 100 yıllık kurumu yaşatmak için özveri ile bugüne kadar çalışan tüm meslektaşlarımıza ve bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden ötürü Mudanya Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.