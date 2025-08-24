Bunlar da ilginizi çekebilir

“Eğlenmek serbest, kirletmek yasak!” sloganıyla dikkat çeken paylaşımda, “Yıldıztepe’de çekirdek kabuğu yere, izmarit sağa sola atılınca zabıta ekiplerimiz devreye giriyor. Küçüklere temizlik yaptırıyor, 18 yaş üstüne ise ceza kesiyor. Aman dikkat! Zabıtamızın gözü herkesin üstünde” ifadelerine yer verildi.

Mudanya Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı duyurdu.

Bursa'da Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yıldıztepe’de çevreyi kirleten gençlere müdahale etti. Çöplerini yere atan gençlere çöpleri toplattıran zabıta, 18 yaş üstüne idari para cezası uyguladı. BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevreyi kirletenlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Yıldıztepe’de eğlenen bir grup gencin çekirdek kabuklarını ve sigara izmaritlerini yere attığını kameralardan tespit eden zabıta ekipleri, hemen harekete geçti.

