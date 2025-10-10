Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki en önemli kilometre taşlarından biri olan Mudanya Mütarekesi'nin 103. yıl dönümü, resmi törenlerin dışında Mudanya Belediyesi'nce düzenlenecek anlamlı etkinliklerle kutlanacak.

BURSA (İGFA) - Mudanya Mütarekesi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Mudanya Kaymakamlığı'nın Mütareke Meydanı'ndaki resmi törenleriyle başlayacak. Gün boyu sürecek program kapsamında, Mudanya Belediyesi'nin organize ettiği tarihin izinden barışın ve özgürlüğün sesine uzanan etkinlikler yer alacak.

TÜRK YILDIZLARI SEMALARDA, İLBER ORTAYLI MUDANYALILARLA BULUŞACAK

Kutlamalar kapsamında, saat 16.30'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mudanya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Saat 18.00'de ise 'Mudanya ve Barışın Mirası' başlıklı söyleşide ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Türkiye adına Mudanya Mütarekesi'ne imza atan Batı Cephesi Komutanı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Ayşe Gülsün Bilgehan, Mudanyalılarla bir araya gelecek.

Programda barışın simgeleri olan güvercinler gökyüzüne salınacak, zeytin dalları denizle buluşacak. Kutlamalar, saat 20.00'de Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın vereceği konserle sona erecek.

BAŞKAN DALGIÇ'TAN BARIŞ SEVDALILARINA DAVET

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mütareke'nin 103. yılına dair yaptığı açıklamada, Mudanya'dan yükselecek barış ve özgürlük sesinin tüm dünyaya yayılacağını belirtti. '103 yıl önce atılan o imza; şiddetin ve savaşların yerini uzlaşının aldığı, barışın hakim olduğu bir dünyanın temellerini atmamız için bize yol gösteriyor' diyen Başkan Dalgıç, 11 Ekim davetini şu sözlerle yaptı: 'Bir masa kuruldu, bir imza atıldı, bir gelecek kuruldu. 103 yıl önce barış burada yazıldı. Mudanya, barıştan vazgeçmeyenlerin kentidir. 11 Ekim'de, geleceğin doğduğu Mütareke Meydanı'na Cumhuriyet ve barış sevdalılarını bekliyoruz.'