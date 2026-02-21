Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Gemlik Kurşunlu ile ulaşımı sağlayan ana yolda heyelan meydana geldi. Sahil yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

BURSA (İGFA) - Mudanya-Altıntaş sahil yolunda saat 23.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Güzelyalı Mahallesi'nden Gemlik Kurşunlu ile ulaşımı sağlayan İstanbul Asfaltı Caddesi Karakayalar Mevkii'nde yaşanan toprak kaymasında yola kaya ve toprak parçaları sürüklendi. Olay sırasında herhangi bir trafik akışının olmaması büyük faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olası heyelan riskine karşı iş makineleri hazırda bekletildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin günün aydınlanmasıyla birlikte uzman ekiplerle beraber bölgede inceleme ve temizlik çalışması başlatacağı öğrenildi.

Söz konusu yolun, çalışmalar tamamlanana kadar trafiğe kapalı kalacağı bildirildi.

Hatırlanacağı gibi bölgede 19 Şubat 2022 tarihinde yaşanan toprak kayması ardından kayalar demir perdeyle kapatılmış, 2023 yılı Kasım ayında da aynı bölgede iki gün arayla yaşanan toprak kayması dolayısıyla bir müddet trafiğe kapanan yol ekiplerin müdahalesi ve yola inen kaya parçalarının temizlenmesi ardından yeniden ulaşıma açılmıştı.