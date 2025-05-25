Bursa'nın Mudanya ilçesinde 8 bin 821 nüfuslu Güzelyalı Yalı Mahallesi’nde sakinler, yeni muhtarını seçmek için 1 Haziran'da sandık başına gidecek. Vekil muhtar Mustafa Bayraktar, adaylığını açıkladı.BURSA (İGFA) - Mudanya’nın Güzelyalı Yalı Mahallesi’nde, Muhtar Nejdi Dilsiz’in ani vefatı sonrası muhtarlık seçimi için tarih belirlendi.

Mudanya İlçe Seçim Kurulu, 7 bin 245 seçmenin oy kullanacağı mahallede, 1 Haziran 2025’te yapılacak seçim için hazırlıklarını sürdürürken, şu anda muhtarlık görevini vekaleten yürüten Mustafa Bayraktar, mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıkladı.

"NEJDİ DİLSİZ'İN EMANETİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

1964 Mudanya doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Bayraktar, merhum Muhtar Nejdi Dilsiz ile 3 dönemdir muhtar azası olarak görev yapmaktaydı. Yalı Mahallesi'nin sorunlarına ve ihtiyaçlarına hakim bir isim olarak bilinen Bayraktar, "Merhum muhtarımız Nejdi Dilsiz’in emanetini korumak adına çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Bayraktar, Güzelyalı Yalı Mahallesi’ni daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için Eğitim ve Burgaz mahalle muhtarlıklarıyla da iş birliği içinde ortak projeler yürüteceklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarına duyarlı yönetim vadeden Mustafa Bayraktar, şeffaf ve katılımcı bir muhtarlık anlayışıyla hareket edeceğini vurguladı.