Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile 1950’lerden kalan kadastro davalarını çözüme kavuşturduklarını açıkladı. 2025’te 38 bin dosyanın sıfırlanması hedefleniyor.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, 2024’te başlattığı Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile yıllardır yargıda biriken kadastro davalarını çözüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, proje kapsamında mülkiyet belirsizliklerini ortadan kaldırdıklarını, yargı sisteminin etkinliğini artırdıklarını ve mahkemelerin iş yükünü azalttıklarını belirtti.

2025’TE 7 BİN 94 KARAR

Bakan Tunç, 2025’in ilk üç ayında 184 kadastro mahkemesinde 7 bin 94 karar verildiğini, bu kararlarda 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildiğini duyurdu. Yurt dışı tebligat, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki eksikliklere çözümler üretildiğini, mahkemelere teknik ve idari destek sağlandığını vurguladı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1926588612830703780

HEDEF: YIL SONUNA KADAR SIFIR DOSYA

Ülke genelindeki 38 bin kadastro dosyasını 2025 sonuna kadar sıfırlamayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Tunç, “Reform irademizi diri tutarak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için durmaksızın çalışacağız” dedi.