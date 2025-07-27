Bursa'da Mudanya Belediyesi, hafta sonları yoğun ziyaretçi çeken ilçede, çevre ilçelerdeki orman yangınları nedeniyle vatandaşlara ziyaretlerini erteleme çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Yangınla mücadele eden ekiplerin hareket kabiliyetinin trafik ve kalabalık nedeniyle kısıtlanabileceğini belirten belediye, doğayı ve çevreyi korumak için anlayış istedi.

Mudanya Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hafta sonlarının popüler destinasyonu Mudanya’ya gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, ancak devam eden orman yangınları nedeniyle bugün için ziyaretlerin ertelenmesini rica etti.

Açıklamada, “Mudanya, hafta sonlarının vazgeçilmez adresi. Misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ancak çevre ilçelerde devam eden orman yangınları nedeniyle bugün bu yoğunluk ekiplerimiz açısından zorlayıcı olabilir. Trafik ve kalabalık, müdahale ekiplerinin hareketini zorlaştırabilir. Doğayı ve çevremizi korumak için Mudanya ziyaretinizi başka bir güne ertelemelerini rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, dün akşamki büyük yangın sonrasında Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MAK) da yangın bölgesine giderek, mücadele çalışmalarına katılmıştı.