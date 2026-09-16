Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye'nin can damarı konumundaki Atatürk Caddesi'nde sürdürülen kapsamlı dönüşüme tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye'nin ulaşımda can damarı olan Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirdiği dönüşümün ilk etabını tamamladı.

SASKİ marifetiyle yenilenen alt yapı çalışmalarının ardından 1 kilometrelik kısım 4 bin ton sıcak asfaltla yepyeni bir yüze kavuştu. Bölge sakinleri ve esnaf dönüşümden oldukça memnun olduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

SASKİ tarafından 50 milyon TL yatırımla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarından oluşan 12 kilometrelik altyapı ağının yenilenmesinin ardından üstyapı çalışmalarına geçildi.

4 BİN TON SICAK ASFALTLA SİL BAŞTAN

Çalışmalarda ilk etap kapsamında eski asfalt kaldırıldı, zemin güçlendirildi ve asfalt serimi öncesi 6 bin ton PMT kullanıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece yarısına kadar mesai yaptığı ilçenin can damarı olan hattın 1 kilometresini 4 bin ton sıcak asfaltla yepyeni bir yüze kavuşturdu.

Mahalle muhtarı ve bölge sakinleri çalışmanın bölge ulaşımında önemli bir konfor kazandırdığını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Çalışmalarla ilgili konuşan Arifbey Mahalle Muhtarı Murat Altaç, 'Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a çok teşekkür ediyorum.

16 bin kişilik, Sakarya'nın en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Arifbey Mahallesi'ne çok kısa dönemde çok büyük yatırımlar getirdi. Asfaltımız da çok güzel bir şekilde yapıldı. Arifiye'ye yakıştı. Biz çok memnunuz. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz' dedi.

'ÇOK KALICI BİR ÇALIŞMA OLDU'

Mahalle sakinlerinden Hasan Demircan ise, 'Yıllardır altyapı kötüydü. Yağmur yağdığı zaman su baskınları oluyordu, altyapı çökmüştü. Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği çalışma, bu anlamda çok kalıcı bir çalışma oldu. Arifiye halkı için, hizmet için çok teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

'GELİŞME GÖRÜNCE DE MUTLU OLUYORUZ'

Semih Dayıoğlu isimli vatandaş da yeni çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği asfalt hizmetiyle çok mutlu olduk. Yeni çalışmalar insanları mutlu ediyor. Gelişme görünce de mutlu oluyoruz. İnanıyorum ki bu hizmetler artarak devam edecektir' diye konuştu.

'KAYMAK GİBİ YOL YAPTILAR'

Mahalle esnaflarından Mehmet Dayıoğlu ise, 'Çok güzel oldu şu anda. Bundan sonrası daha da güzel olacak inşallah. Asfalt yapılmadan önce arabalarımız hep hasar görüyordu. Çok çukur vardı. Şimdi kaymak gibi yol yaptılar. Cadde, altyapı, hepsi yenilendi. Gelen yatırımlardan dolayı memnunuz. Her şeyin daha da güzel olmasını isterim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ı seviyoruz' şeklinde konuştu.

Arifiye'deki ulaşım hamlesi, ilçenin en önemli arteri olan Atatürk Caddesi'ndeki 2.Etap çalışmaları ile son bulacak.