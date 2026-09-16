Maltepe Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 'Edebiyat Özgürleştirir' temasıyla düzenlenen 2. Maltepe Kitap Günleri, ilçenin yetiştirdiği kalemleri ve sanatçıları ağırladı. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 'Sözün ve Kentin Özgürlüğü: Maltepe'nin Yazarları Yan Yana' başlıklı söyleşide, Maltepeli yazarlar kendi komşuları ve okurlarıyla bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Yazar Gürel Sürücü'nün kolaylaştırıcılığında gerçekleşen oturumda; Maltepe'nin edebiyat ve kültür hayatına emek veren Maltepeli yazarlar Şöhret Baltaş, Cafer Hergünsel, Aydan Ay, Metin Kaya ve Ferhat Özen aynı sahneyi paylaştı.

Bizzat Maltepe'de yaşayan ve eserlerinde bu kentin ruhunu taşıyan yazarlar, söyleşide ilçenin geçmişine ve kültürel hafızasına dair paylaşımlarda bulundu. Maltepe'nin köklü tarihi ve kentsel dönüşümünün yanı sıra, bir dönemin toplumsal hayatına damga vuran Maltepe sinemaları, unutulmayan film gösterimleri ve semt kültüründeki yeri üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

'MALTEPE'DE YAZAR VE SANATÇILARIN BULUŞMASI ÇOK KIYMETLİ'

Yazarlar, kendi kaleme aldıkları eserlerden ve yazın yolculuklarını paylaşarak Maltepeli yazar, şair ve sanatçıların aynı ilçede bir araya gelmesinin ve dayanışma içinde olmasının önemine değindi. Maltepeli edebiyatçıların kendi kentiyle ve komşularıyla kucaklaştığı söyleşi, duygusal anlara sahne olan şiir dinletisiyle tamamlandı. Sahnedeki Maltepeli yazarların ardı ardına okuduğu şiirler, alan dolduran kitapseverler tarafından uzun süre alkışlandı