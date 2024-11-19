Arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

110 yaşında hayatını kaybeden Arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım'da hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi, bugün Akbelen Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Törene, Çığ'ın ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Koral Ömür, bazı eski milletvekilleri ve belediye başkanları, öğrencileri, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından uzman olarak atandığı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Sümeroloji alanında tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'in Mezitli ilçesinde 17 Kasım'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.