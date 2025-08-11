Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en prestijli dağ bisikleti yarışı 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptı. 20 farklı ülkeden 100’ü aşkın sporcu Avrupa’nın en donanımlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde nefesleri kesti ve kazanan isimler belli oldu. Müsabakayı tribünden izleyen Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Sakarya spor şehri olma yolunda hızlı ilerliyor. Güzel bir organizasyon oldu. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim, başarılı bir ev sahipliği oldu” dedi.SAKARYA (İGFA) - Üç farklı kıtada, altı farklı şehirde düzenlenen 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası’nın dördüncü ayağı Sakarya’da koşuldu.

20 ülkeden 100’ü aşkın sporcu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen yarışlar adrenalin, heyecan ve coşkuyu bir araya getirdi. Dünyanın en iyi bisikletçilerin pedal çevirdiği yarışlara 20 farklı ülkeden 100’ü aşkın sporcu katıldı.

Dünya Kupası için

Dayanıklılık, strateji ve sürüş becerisinin ön planda olduğu yarışta sporcular, Dünya Kupası puanları için ter döktü. Bisiklet Vadisi’nin türlü engellerle dolu bir kilometrelik parkurunda şampiyonluk için pedal çeviren sporcuları, tribünde 30 bini aşkın sporsever ile 105 ülkeden canlı yayınla milyonlar izledi.

Şampiyonlar belli oldu

Nefes kesen yarışları erkeklerde Slovenyalı Jakub Klemencic kazanırken ikinciliği Alman pedal Simon Gegenheimer, üçüncülüğü ise Hollandalı sporcu Jeroen Van Eck elde etti.

Kadınlarda ise birinciliği Alman pedal Marion Fromberger kazanırken ikinciliği ise Sakarya Büyükşehir’in Dünya Şampiyonu sporcusu Mariia Sukhopalava elde etti ve Hollandalı Didi De Viries ise üçüncü oldu.

Podyuma çıkan sporculara ödüllerini ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

“Sakarya spor şehri olma yolunda ilerliyor…”

Yarışları tribünden takip eden Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakaların sonunda kazanan sporcuları tebrik etti. Bakan Bak, “Sakarya spor şehri olma yolunda hızlı ilerliyor. Güzel bir organizasyon oldu. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim, başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiler” dedi.

“Bizi yalnız bırakmayan sporseverlere teşekkürler”

Başkan Yusuf Alemdar ise, “Sakarya’mız yine dünya sahnesinde çok önemli bir mücadeleye sahne oldu ve tribünlerimiz de binlerce misafirimizle dolup taştı. Biz bu başarıyı taçlandırmak, şehrimizi gurur kaynağı haline getirmek için gayretle çalışacağız. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan sporseverlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konserle final

Türkiye’nin sevilen ses sanatçılarından Emre Fel, müthiş sahne performansıyla Bisiklet Vadisi’ni dolduran 30 bini aşkın sporsevere müzik dolu bir gece yaşattı.

Sakarya etabının ardından yarışlar Brezilya ve İspanya'da devam edecek. İspanya’da düzenlenecek final etabıyla birlikte 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda sezon tamamlanmış olacak.