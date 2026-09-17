MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün haftalık bilgilendirme toplantısında, ROKETSAN'ın atış testleri, MİLGEM projesindeki son durum ve MKE'nin yeni teslimatları paylaşıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda, yerli ve millî savunma sanayisi tarafından üretilen harp araç gereçleri ve mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

ROKETSAN'DAN BAŞARILI ATIŞ TESTLERİ

ROKETSAN tarafından 8-10 Eylül tarihleri arasında Antalya'da, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Genişletilmiş Menzil Projesi kapsamında atışlar gerçekleştirildi. Açıklamaya göre, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS GM) ve IIR TEMREN mühimmatı ile yapılan hava-yer ve hava-hava atışları başarıyla tamamlandı.

MİLGEM'DE YENİ AŞAMA

MİLGEM 6-12'nci Gemiler Tedariki Projesi kapsamında Sedef Tersanesi'nde inşa ve donatım faaliyetleri süren 3'üncü İstif Sınıfı Fırkateyn İzmit'in Deniz Kabul Testleri ise 15 Eylül'de başladı.

Ulusal güvenliğimizin ayrılmaz parçası olan yerli ve millî savunma sanayimizin ürettiği harp araç gereç ve mühimmatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir.



ROKETSAN tarafından, 8-10 Eylül tarihleri arasında Antalya'da,: pic.twitter.com/gJEldpzhMs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2026

MKE'DEN TESLİMATLAR VE YENİ ŞİRKET

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından savunma sanayi paydaşlarına 107 mm roket tapası ve Fırtına obüs ekipmanları teslim edildi. Ayrıca MKE'nin, Mısır'daki iş birliklerini geliştirmek ve bölgedeki faaliyetlerini daha etkin yürütmek amacıyla 'Zafer' adlı şirketi kurarak faaliyete geçirdiği bildirildi.

MKE'nin 16-20 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenen 2026 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarına da katılım sağladığı aktarıldı.

Toplantıda, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in 7-11 Eylül tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen MSPO 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına katıldığı, fuar kapsamında Polonyalı mevkidaşı ve Devlet Varlıkları Bakanlığı Müsteşarı ile ikili görüşmeler yaptığı da belirtildi. Heybet'in ayrıca MKE ile PGZ arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın imza törenine katıldığı ve fuarda yer alan Türk savunma sanayi firmalarını ziyaret ettiği ifade edildi.