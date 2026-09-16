Kısa kalkış ve iniş kabiliyetine sahip hava aracı, zorlu saha koşullarındaki yetkinliklerini doğruladı.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) ve Hanwha Aerospace, orta irtifa, uzun havada kalış süreli bir insansız hava aracıyla simüle edilmiş bir muharebe sahasından gerçekleştirilen ilk uçuş operasyonlarını tamamladı. İki şirket, Mojave Kısa Kalkış ve İniş (STOL) hava aracının simüle edilmiş muharebe koşullarında tank ve topçu birliklerinin gerçek mühimmatla atış yaptığı bir eğitim sahasına iniş yapabildiğini ve ardından görevine devam etmek üzere yeniden havalanabildiğini kanıtladı.

GA-ASI CEO'su Linden Blue, 'Bu gösterim, Mojave'nin gerçek muharebe sahası gereksinimlerini ve zorluklarını temsil eden taktik görevleri yerine getirme kabiliyetini ortaya koydu. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu ister çekişmeli ve zorlu muharebe sahası operasyonları, ister ISR (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif), silah teslimatı, Havadan Fırlatılan Efektörlerin (Air-Launched Effects) konuşlandırılması, birliklere ikmal, İHA'lara karşı mücadele veya kalkış için kısa ve iyileştirilmemiş yollar gerektiren görevler olsun, hava araçlarımız bu ihtiyaçlara cevap veriyor' dedi.

Hanwha Aerospace CEO adayı Buhwan Lee ise, 'Bu gösterim, Hanwha ile GA-ASI arasındaki ortaklık aracılığıyla somut sonuçların ortaya konulması açısından önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bundan sonra, geleceğin operasyon ortamları için tasarlanmış insansız sistemler geliştirmek ve küresel pazarlardaki varlığımızı genişletmek amacıyla Kore Cumhuriyeti (ROK) savunma sanayisiyle yakın iş birliği içinde çalışacağız' dedi.

Defense Drone Technology Exhibition (Savunma Drone Teknolojileri Fuarı), Seul'ün kuzeyindeki kırsal bölgede gerçekleştirildi ve Mojave'nin kısa bir pist kullanarak zorlu saha koşullarında operasyon gerçekleştirme kabiliyetini ortaya koydu. Çift silah rayı ve inert faydalı yüklerle yapılandırılan Mojave, STOL kabiliyetinin gelecekteki Kore Cumhuriyeti savunma uygulamaları açısından operasyonel esnekliği, beka kabiliyetini ve hızlı tepki yeteneğini nasıl geliştirdiğini göstermek üzere tasarlanan bir operasyon konseptini uyguladı. Gösterim, Pocheon-si'deki Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri 513. Havacılık Taburu'nun pisti ve Seungjin Eğitim Sahası'nda gerçekleştirildi.

Yer kontrol istasyonlarından görev yapan pilotların kontrolünde Mojave, Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri 513. Havacılık Taburu'ndaki geleneksel bir pistten havalandı ve hava operasyonlarına katılmak üzere Seungjin Eğitim Sahası'na uçtu. Ardından, ağırlıklı olarak Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri'ne ait tanklar ve topçu araçları tarafından kullanılan engebeli bir manevra yoluna iniş yaptı.

Hava aracı daha sonra yeniden havalanarak operasyonlarına devam etti ve Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri 513. Havacılık Taburu'na geri döndü. Gerçek bir muharebe durumunda askerler, Mojave'nin eğitim sahasında yerde bulunduğu süre içerisinde hava aracına yakıt ikmali ve yeniden mühimmat yüklemesi yapabilirdi. Mojave'nin havada kalış süresine, menziline veya faydalı yük kapasitesine sahip başka hiçbir hava aracı bu kabiliyete sahip değil.

GA-ASI, 2025 yılında, Hanwha ile birlikte STOL kabiliyetine sahip UAS sistemlerini ortaklaşa geliştirmek ve üretmek üzere iş birliği yaptığını duyurmuştu. Bu sistemlerin dünya genelindeki müşteri tabanına sunulması planlanıyor ve bu müşteriler arasında Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanlığı ve diğer küresel müşteriler bulunuyor.

Üretim versiyonu Mojave STOL için Kritik Tasarım İncelemesinin (Critical Design Review - CDR) bu yılın kasım ayında gerçekleştirilmesi, ilk uçuşun ise 2027 yılında yapılması bekleniyor.

Mojave STOL demonstrasyon aracının şimdi Changwon'a gitmesi planlanıyor ve araç, 21 Eylül'de Hanwha'nın Industry Day etkinliğinde sergilenecek. Etkinlikte, birçoğu Mojave STOL'un üretimine katkıda bulunan çok sayıda Kore Cumhuriyeti tedarikçisi yer alacak.

GA-ASI HAKKINDA

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen İnsansız Hava Aracı Sistemleri (UAS) üreticisidir. 9 milyonun üzerinde uçuş saatine ulaşan Predator® UAS ailesi, 30 yılı aşkın süredir uçuş gerçekleştirmekte olup MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A ve FQ-42A sistemlerini kapsamaktadır.

Şirket, sürekli durumsal farkındalık ve hızlı taarruz kabiliyeti sağlayan, uzun havada kalış süreli ve çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

Daha fazla bilgi için www.ga-asi.com sitesini ziyaret ediniz

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, General Atomics Aeronautical Systems, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

HANWHA AEROSPACE HAKKINDA

Hanwha Aerospace, geniş bir ürün ve hizmet portföyü sunan küresel bir havacılık, uzay ve savunma şirketidir. Bu portföy; dünyaca ünlü K9 Kundağı Motorlu Obüs ve Redback Piyade Savaş Aracı gibi kara muharebe araçlarını, insansız sistemleri, çeşitli diğer silah sistemlerini, mühimmatı, uçak motorları ve bileşenlerini, ayrıca teknoloji ürünleri ve hizmetlerini kapsamaktadır.

Kore Cumhuriyeti'nin en büyük havacılık, uzay ve savunma şirketi olan Hanwha Aerospace, ileri teknoloji sistemlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi alanlarında faaliyet göstermekte ve ülkenin uzay projelerine öncülük etmektedir.

Hanwha Aerospace hakkında daha fazla bilgi için www.hanwhaaerospace.com sitesini ziyaret ediniz.

KAYNAK: General Atomics Aeronautical Systems, Inc