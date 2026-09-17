Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenen 61 projeden 4'üne imza atarak yapay zekâ alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yeni proje ile otomotiv sektöründe kullanılan yüksek basınçlı alüminyum döküm parçaların kalite kontrolü için yapay zekâ ve robot teknolojilerini bir araya getiren sistem geliştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), yapay zekâ alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

TÜBİTAK 1711 - Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Yapay Zekâ Tabanlı Görüntü Analizi ile Yüksek Basınçlı Alüminyum Döküm Parçalarda Hata Tespit Sistemi' başlıklı proje ile otomotiv sektöründe kullanılan alüminyum döküm parçaların kalite kontrol süreçlerine yönelik yapay zekâ destekli bir sistem geliştirilecek. 18 ay sürecek projenin akademik koordinasyonunu Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Gelen yürütecek. Projede A.DÖKSAN Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşteri kuruluş, ALTEKNA Mühendislik ve Teknoloji Ltd. Şti. ise teknoloji sağlayıcı firma olarak yer alacak.

DÖKÜM PARÇALARI YAPAY ZEKÂ VE ROBOTLAR KONTROL EDECEK

Proje kapsamında otomotiv sektörü için üretilen yüksek basınçlı alüminyum döküm parçaların kalite kontrol süreçlerini daha hızlı ve güvenilir hale getirmek amacıyla yapay zekâ destekli robotik bir sistem geliştirilecek. Sistem, üretim hattındaki parçaları robot teknolojileri aracılığıyla kontrol ederek yüzeylerindeki hataları otomatik olarak tespit edecek. Görüntü işleme teknolojileri ile yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarından yararlanacak sistem sayesinde, kalite kontrol süreçlerinde insan kaynaklı hataların azaltılması, üretim hızının artırılması ve ürün kalitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca iki lisansüstü bursiyer öğrenci desteklenecek. Endüstriyel robotların yüzey tarama sensör entegrasyonuna yönelik kalibrasyon çalışmaları yürütülürken, ölçüm sistemi aracılığıyla elde edilen verilerden yüzey hatalarının tespit edilmesi ve hata ayıklamaya yönelik yenilikçi algoritmalar geliştirilecek.

SİSTEM YÜKSEK HACİMLİ ÜRETİM TESİSİNDE TEST EDİLECEK

ALTEKNA Mühendislik ve Teknoloji Ltd. Şti. iş birliğiyle geliştirilecek hata tespit sistemi, müşteri kuruluş A.DÖKSAN Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul'da bulunan yüksek hacimli üretim tesislerinde test edilerek kullanıma alınacak. Proje kapsamında geliştirilecek sistemle üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, kalite hatalarının daha hızlı belirlenmesi ve yapay zekâ tabanlı teknolojilerin döküm sektöründe kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

REKTÖR ÇAĞLAR: YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISI KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJE SAYIMIZ 4'E ULAŞTI

Proje için Prof. Dr. Gökhan Gelen'i ve paydaşları tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenen bu proje ile birlikte BTÜ'nün aynı çağrı kapsamında desteklenen çalışma sayısının 4'e ulaştığını belirtti. Rektör Çağlar, üniversitenin yapay zekâ alanında yürüttüğü çalışmaların TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Rektör Naci Çağlar, 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından 2022 yılından itibaren yürütülen Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında destek alan toplam 61 projenin 4'ünü Bursa Teknik Üniversitesi olarak almamız büyük bir başarıdır. Yapay zekâ teknolojilerini sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturan projelerimiz, üniversite-sanayi iş birliğinin somut çıktılarıdır. Akademisyenlerimizi ve proje paydaşlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi.