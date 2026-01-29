Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, sınır hattında ise 173 kişinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Armoni Mızıkası Komutanlığının 200'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu birlik bünyesinde gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamaları, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk yaptı.

Sözcü Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, son bir hafta içinde 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Terörle mücadele kapsamında sınır içi ve sınır ötesinde arama-tarama, mağara, sığınak ve barınaklara yönelik operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Suriye harekât alanlarında terör örgütüne ait imha edilen tünel uzunluğunun 753 kilometreye ulaştığı bildirildi.

HUDUTLARDA YOĞUN GÜVENLİK

Hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre en üst seviyede sürdürüldüğünü vurgulayan Aktürk, yasa dışı geçişlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Son bir haftada, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 kişi yakalanırken, 876 kişi ise sınırı geçemeden engellendi.

Yıl başından bu yana sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimi sırasında yakalanan kişi sayısının 519'a, engellenen kişi sayısının ise 4 bin 404'e ulaştığı belirtildi.

MSB, ülkenin güvenliği ve milletin huzuru için terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerinin azim ve kararlılıkla süreceğini vurguladı.