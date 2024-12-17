Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerin inlerine giren kahraman Mehmetçik, tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki son faaliyeti "İnlerindeyiz" başlığıyla duyurdu.
Bakanlık, kahraman Mehmetçik tarafından Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit edildiğini belirterek, tespit edilen mağarada; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda ele geçirilen malzemeler tek tek şöyle sıralandı:
▪️ 1 adet SA-16 Igla hava savunma füzesi,
▪️ 2 adet AT-4 tanksavar silahı füzesi,
▪️ 1 adet Konkurs tanksavar füzesi,
▪️ 1 adet RPG-7 roketatar,
▪️ 1 adet tüfek tipi bombaatar,
▪️ 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
▪️ 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
▪️ 1 adet M-16 piyade tüfeği,
▪️ 2 adet AK-47 piyade tüfeği,
▪️ 1 adet av tüfeği,
▪️ 1 adet tabanca,
▪️ 3 adet el bombası,
▪️ Çok sayıda 7.62 mühimmat ve Doçka mühimmatı,
▪️ 7 adet EYP düzeneği,
▪️ 1 adet Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası,
▪️ 1 adet PTZ kamera,
▪️ 2 adet RPG-7 roketatar dürbünü,
▪️ 3 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü,
▪️ 2 adet el dürbünü,
▪️ 2 adet anemometre/rüzgâr ölçer,
▪️ 3 adet lazer mesafe ölçer,
▪️ 2 adet lazer işaretleyici,
▪️ 8 adet Yaesu telsiz,
▪️ 1 adet pusula,
▪️ 1 adet GoPro kamera,
▪️ 1 adet fotoğraf makinesi ve tripodu,
▪️ 3 adet muhtelif alıcı,
▪️ 1 adet hilti,
▪️ 1 adet dizüstü bilgisayar,
▪️ 1 adet televizyon.