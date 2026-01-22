Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır güvenliği ve Suriye harekât alanlarındaki faaliyetlerini açıkladı. 3 PKK'lı terörist teslim olurken, Münbiç'teki tünel hatlarının yüzde 93'ü imha edildi. Hudutlarda 124 kişi yakalanırken, yasa dışı geçişler engellenmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlar ve sınır güvenliği çalışmalarına ilişkin haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda önemli verileri paylaştı. Buna göre, geride bırakılan hafta içinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu. Sınırlarımız ve ötesinde güvenliği artırmak amacıyla yürütülen mayın, el yapımı patlayıcı, mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Suriye harekât alanlarında, Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 93'ü başarıyla imha edildi. Son bir haftada 5 kilometre tünel imha edilirken, toplamda bu bölgede imha edilen tünel uzunluğu 752 kilometreye ulaştığı kaydedilen bilgilendirme toplantısında ayrıca sınır güvenliği ile ilgili de son durum bilgileri paylaşıldı.

Hudut güvenliği kapsamında ise zorlu iklim ve arazi şartlarında kademeli güvenlik sistemiyle korunan sınırlar boyunca, hafta içinde 124 kişi yakalandı.

1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 346 kişi engellenirken, yıl genelinde engellenen kişi sayısı 3 bin 528'e ulaştığını kaydeden Sözcü Tuğamiral Aktürk, açıklamasında Zeytin Dalı Harekâtı'nın 8. yıl dönümüne de değinerek, aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarken, gazilere sağlık ve esenlikler dilediklerini belirtti.