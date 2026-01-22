İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 771 kg skunk, 10,5 kg eroin ve 78,5 kg metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hakkari'de düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ele geçirilen uyuşturucu miktarının toplam 860 kilogram olduğunu belirtti. Operasyon, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ve narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2014277317183373326

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 771 kg skunk, 10,5 kg eroin ve 78,5 kg metamfetamin ele geçirildiğini ve bu çalışmanın 'yalnızca ülkemiz için değil, küresel güvenlik adına da önemli bir adım' olduğunu vurguladı.