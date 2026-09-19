Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorine fiyatlarına 4 lira 9 kuruş indirim gelerek litresi 96,31 liraya düştü.

ANKARA (İGFA) - ABD İran savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, motorine fiyatlarını 100 liranın üzerine çıkarmış, tarihte ilk defa 3 haneli rakamları görmüştü.

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Son açıklamalar ve gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorine fiyatlarına 4 lira 9 kuruş indirim gelerek 96,31 liraya düştü.

Önümüzdeki günlerde motorine fiyatlarında 5 liralık indirim daha bekleniyor.

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