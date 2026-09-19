ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşı çok rahat kazandıklarını, savaşın kısa sürede biteceğini, dünya ekonomisini yerle bir eden akaryakıt fiyatlarının kısa sürede düşeceğini açıkladı.

ABD (İGFA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran savaşını çok rahat kazandıklarını kaydetti.

Savaşın kısa sürede tamamlanacağını belirten Trump, dünya ekonomisini derinden yaralayan, ABD'de kendisine büyük tepki olan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili de, 'En kısa sürede akaryakıt fiyatları düşecek.' dedi.