Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharrip uçak KAAN ile ilgili motor tartışmaları sürerken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den cidi bir açıklama geldi. Üretim sürecine ilişkin tartışmaların yaşandığı KAAN'ın önünde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özgür Özel, "1973’te başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Türkevi’nde, “KAAN’ın motorları ABD Kongresi’nde bekliyor, onların lisansı durmuş durumda. ABD’den motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin” ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KAAN'ın önünde CHP heyetiyle çekilmiş bir fotoğrafını X hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

“1973'te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız.”

Özel'in bu açıklaması Sosyal Medya da gündem oldu.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene, CHP Genel Başkanı’nın bu çıkışını olumlu karşıladı ancak beraberindeki tepkilere de değinen bir yorum yaptı. Sirene, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KAAN projesinin önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

“İlk defa milli bir duruş sergileyebildiniz. KAAN ile birlikte Türkiye’nin tam bağımsızlığa yolculuğu siyaset üstü bir meselesidir. Günlerdir ABD merkezli FETÖ’cülerin yürüttüğü algı operasyonunda sizin yer almadığınızı görmek güzel.“

Ancak Sirene, Özel’in bu milli duruşu nedeniyle kendi destekçileri tarafından eleştirilmesine de sert tepki gösterdi. Uzman isim, bu durumun Özel’i “acaba ben nerede hata yaptım?” diye düşünmeye sevk etmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini “Nefret, algı ve ayrışma siyasetine son verin” çağrısıyla noktaladı.