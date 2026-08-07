'2026 Konya Türkçe Yaz Okulu Projesi' kapsamında Türkiye'de bulunan Moritanyalı öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan heyet, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel iş birliği ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ve Nuakşot Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen '2026 Konya Türkçe Yaz Okulu Projesi' kapsamında Türkiye'ye gelen Moritanyalı öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan heyet, Millî Eğitim Bakanlığını ziyaret etti.

Ankara programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette heyet, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile bir araya gelerek Türkiye'deki eğitim faaliyetleri ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Adil Taniş başkanlığındaki heyette, Moritanya'yı Nuakşot Üniversitesi Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi Dekanı Mohamed Vall Babana, Dekan Yardımcısı Ahmed Maouloud El Hilal ile akademisyenler ve öğrenciler temsil etti.

'TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİRİYOR'

Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Moritanyalı öğrencileri ve akademisyenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ökten, öğrencilerin yaklaşık üç haftadır Türkiye'de bulunduğunu belirterek, bu süreçte Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesinde yoğun Türkçe eğitimi aldıklarını, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını tanıma fırsatı bulduklarını ve Ankara programıyla Türkiye'nin eğitim sistemi ile devlet kurumlarını yakından inceleme imkânı elde ettiklerini ifade etti.

Türkiye ile Moritanya arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerin ortak medeniyet anlayışı ve karşılıklı dostluk temelinde gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Ökten, Türkçe öğretimi çalışmalarının ülkeler arasında kalıcı bağlar kurulmasına katkı sağladığını söyledi. Bakan Yardımcısı Ökten, 'Sınırları aşan bu Türkçe öğretimi faaliyetlerini eğitim diplomasimizi güçlendiren, kültürel etkileşimimizi artıran ve ülkelerimiz arasında ömür boyu sürecek kalıcı dostluklar kuran önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz.' dedi.